Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Семак раскритиковал судейство в российском футболе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в решениях арбитров стало много неоднозначных трактовок.
Фото: ФК "Зенит"
"Начну о проблемах с судейством в российском футболе. Очень много неоднозначных трактовок, удалений. Есть вещи, которые делать нельзя, - мат, оскорбления. Но есть и просто эмоциональные вещи, которые исходят от тренеров, судей и футболистов как часть футбола. В этом отношении судьи должны быть более лояльны. Иногда слушаешь, как судьи матом кричат", - сказал Семак "Матч ТВ".

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с конца мая 2018 года. Под его руководством команда провела 311 матчей, одержала 194 победы, 59 раз сыграла вничью и потерпела 58 поражений. Вместе с клубом российский специалист 6 раз стал чемпионом России, 2 раза выигрывал Кубок России и 5 раз становился обладателем Суперкубка России.

Семак получил красную карточку после завершения матча 2-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1). Из-за дисквалификации тренер пропустил игру с "Динамо".

