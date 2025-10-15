Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
14:30
УфаНе начат
Родина
17:00
ЧелябинскНе начат
Чайка
18:00
КАМАЗНе начат
Шинник
18:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
19:30
СоколНе начат

Игрок сборной России - о матче с Боливией: первый тайм был хороший, а во втором качество чуть упало

Защитник сборной России Матвей Лукин высказался о победе над Боливией (3:0).
Фото: РФС
"Очень важно было победить, и отлично, что сыграли на ноль. Первый тайм был хороший, правильно играли, высоко и смело, у боливийцев ничего не получалось. А во втором качество игры чуть упало, возможно, устали, начали играть ниже. Но это хорошо, что нам есть над чем работать", - приводит слова Лукина "Матч ТВ".

Вчера, 14 октября, сборная России одержала домашнюю победу над национальной командой Боливии со счетом 3:0 - встреча проходила в Москве, на "ВТБ Арене". Забитыми мячами в товарищеском матче отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Также в октябре команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном в товарищеской встрече со счетом 2:1.

В ноябре текущего года национальная команда России проведет две товарищеские встречи - с Чили и Перу - оба матча пройдут в России. Напомним, что на данный момент сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится