Игрок сборной России - о матче с Боливией: первый тайм был хороший, а во втором качество чуть упало

"Очень важно было победить, и отлично, что сыграли на ноль. Первый тайм был хороший, правильно играли, высоко и смело, у боливийцев ничего не получалось. А во втором качество игры чуть упало, возможно, устали, начали играть ниже. Но это хорошо, что нам есть над чем работать", - приводит слова Лукина "Матч ТВ".
Вчера, 14 октября, сборная России одержала домашнюю победу над национальной командой Боливии со счетом 3:0 - встреча проходила в Москве, на "ВТБ Арене". Забитыми мячами в товарищеском матче отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Также в октябре команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном в товарищеской встрече со счетом 2:1.
В ноябре текущего года национальная команда России проведет две товарищеские встречи - с Чили и Перу - оба матча пройдут в России. Напомним, что на данный момент сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.
Защитник сборной России Матвей Лукин высказался о победе над Боливией (3:0).
Фото: РФС