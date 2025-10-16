- Много россиян играет, перспективы у них есть. Чемпионство? Может быть, но и конкуренты сильные есть, - сказал Миранчук "Матч ТВ".
На данный момент Алексей Миранчук играет за "Атланту". В текущем сезоне МЛС российский полузащитник провел 32 матча, забив 6 голов и 3 голевые передачи.
На данный момент "Локомотив" занимает второе место в РПЛ, имея в своем активе 23 очка в 11 матчах. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле ЦСКА, который возглавляет чемпионат с 24 баллами.
Миранчук оценил игру московского "Локомотива"
Бывший игрок "Локомотива" Алексей Миранчук высказался об игре "железнодорожников" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Getty Images