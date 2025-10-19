Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 1 0 1
Зенит1 тайм
Рубин
17:00
БалтикаНе начат
Динамо
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
Ливерпуль
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
Сельта
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Хетафе
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 0 1 0
Ювентус2 тайм
Дженоа
16:00
ПармаНе начат
Кальяри
16:00
БолоньяНе начат
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Санкт-Паули
18:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
16:00
ПарижНе начат
Лорьян
18:15
БрестНе начат
Ренн
18:15
ОсерНе начат
Тулуза
18:15
МетцНе начат
Нант
21:45
ЛилльНе начат

Экс-полузащитник "Динамо": у Черчесова больше заслуг, но Карпин точно настроит команду на яркую игру

Бывший полузащитник "Динамо" Максим Ромащенко поделился ожиданиями от матча бело-голубых с "Ахматом" в 12-м туре РПЛ.
Фото: Global Look Press
"У Черчесова больше заслуг, но Карпин точно настроит "Динамо" на яркую, голевую игру. Жду хорошего футбола от команд двух амбициозных тренеров. Если брать "Динамо" и Карпина, то понятно, что они пока что находятся не на своём месте и играют неровно. Да и "Ахмат", в принципе, тоже. Будет интересно посмотреть, что к этой игре подготовят амбициозный Карпин и опытный, прагматичный Черчесов", - сказал Ромащенко "Чемпионату".

Матч "Динамо" - "Ахмат" состоится сегодня, 19 октября, на стадионе "ВТБ Арена" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром матча будет Ранэль Зияков.

На данный момент "Динамо" располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Подопечные Валерия Карпина одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.

Грозненский "Ахмат" находится на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15-ю очками. В РПЛ команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится