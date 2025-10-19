Экс-полузащитник "Динамо": у Черчесова больше заслуг, но Карпин точно настроит команду на яркую игру

"У Черчесова больше заслуг, но Карпин точно настроит "Динамо" на яркую, голевую игру. Жду хорошего футбола от команд двух амбициозных тренеров. Если брать "Динамо" и Карпина, то понятно, что они пока что находятся не на своём месте и играют неровно. Да и "Ахмат", в принципе, тоже. Будет интересно посмотреть, что к этой игре подготовят амбициозный Карпин и опытный, прагматичный Черчесов", - сказал Ромащенко "Чемпионату".
Матч "Динамо" - "Ахмат" состоится сегодня, 19 октября, на стадионе "ВТБ Арена" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром матча будет Ранэль Зияков.
На данный момент "Динамо" располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Подопечные Валерия Карпина одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения в лиге.
Грозненский "Ахмат" находится на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15-ю очками. В РПЛ команда одержала 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
