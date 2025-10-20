Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Волга Ул
17:00
УфаНе начат
Чайка
18:00
УралНе начат
Черноморец
18:30
НефтехимикНе начат
Торпедо
19:30
ШинникНе начат
Факел
19:30
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вест Хэм
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
21:45
УдинезеНе начат

Карпин прокомментировал игру 19-летнего вратаря Расулова

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин заявил, что Курбан Расулов может бороться за статус первого номера в воротах бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Расулов может бороться за первого номера. В пропущенных мячах если и есть вина, то минимальная. Почему нет?" - передает слова Карпина "Чемпионат".

Вчера, 19 октября, Курбан Расулов дебютировал в воротах московского "Динамо" в матче Российской Премьер-Лиги, выйдя в стартовом составе против грозненского "Ахмата" (2:2). Также 19-летний голкипер провел в этом сезоне три игры в Кубке России, в которых трижды отыграл на ноль.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится