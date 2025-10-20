"Расулов может бороться за первого номера. В пропущенных мячах если и есть вина, то минимальная. Почему нет?" - передает слова Карпина "Чемпионат".
Вчера, 19 октября, Курбан Расулов дебютировал в воротах московского "Динамо" в матче Российской Премьер-Лиги, выйдя в стартовом составе против грозненского "Ахмата" (2:2). Также 19-летний голкипер провел в этом сезоне три игры в Кубке России, в которых трижды отыграл на ноль.
Карпин прокомментировал игру 19-летнего вратаря Расулова
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин заявил, что Курбан Расулов может бороться за статус первого номера в воротах бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"