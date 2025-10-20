"Нам удалось реализовать первые моменты, когда мы забили два гола "Рубину". Дальше, конечно, соперник выдвигался, что нам облегчало работу спереди. Безусловно, мы много моментов не реализовали, это то, над чем нам нужно будет работать", - сказал Хиль в интервью "Чемпионату".
Вчера, "Балтика" на выезде обыграла "Рубин" со счётом 3:0. Голами в составе калининградце отметились Брайан Хиль, Максим Петров и Мингиня Бевеев.
После сыгранных 12 туров Российской Премьер-Лиги "Балтика" занимает пятую строчку в турнирной таблице с 23 очками.
Следующую игру команда Андрея Талалаева проведёт на домашнем поле против "Локомотива" в Кубке России. Встреча пройдёт в четверг, 23 октября.
Нападающий "Балтики" рассказал, в чём команде стоит прибавлять
Форвард "Балтики" Брайан Хиль рассказал, над чем стоит работать калининградской команде, чтобы улучшать игру.
Фото: ФК "Рубин"