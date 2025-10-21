Станкович высказался об окончании своей дисквалификации

"Я всегда был с ребятами, весь этот период. За исключением 90 минут во время матча, когда я был на трибуне и поддерживал, вместе с ними переживал эти игры. Конечно, мне не хватало этого. Не хватало быть на расстоянии 20-30 метров от них", - сказал Станкович в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 21 октября "Спартак" в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России на выезде играет против махачкалинского "Динамо". В данный момент идёт третья минута встречи. Это первая игра Деяна Станковича после месячной дисквалификации.
Напомним, 19 сентября КДК РФС отстранил главного тренера красно-белых от матчей под эгидой РФС из-за его поведение в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги против "Динамо" (2:2). В той встрече Деян Станкович получил красную карточку за оскорбления главного судьи Егора Егорова.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал, чего ему не хватало во время матчей в период дисквалификации.
Фото: ФК "Спартак" Москва