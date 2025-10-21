Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
1 - 3 1 3
СпартакЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Акрон2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
6 - 1 6 1
ОлимпиакосЗавершен
Кайрат
0 - 0 0 0
ПафосЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Юнион
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
Байер
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Бенфика1 тайм
Копенгаген
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
Вильярреал
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
ПСВ
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм

Семшов назвал сильные качества Батракова

Российский тренер Игорь Семшов оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Сильным качеством Батракова считается видение поля и передача. Но я бы обратил внимание на удар. Алексей использует и точность удара, и сам момент чувствует тонко — он регулярно забивает издали, - сказал Семшов "РБ Спорт".

На данный момент хавбек "железнодорожников" Алексей Батраков принял участие в 16 матчах в этом сезоне во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Также он является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам 12 сыгранных туров.

Подопечные Михаила Галактионова с 26 очками сейчас лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

