Семшов назвал сильные качества Батракова

- Сильным качеством Батракова считается видение поля и передача. Но я бы обратил внимание на удар. Алексей использует и точность удара, и сам момент чувствует тонко — он регулярно забивает издали, - сказал Семшов "РБ Спорт".
На данный момент хавбек "железнодорожников" Алексей Батраков принял участие в 16 матчах в этом сезоне во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Также он является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам 12 сыгранных туров.
Подопечные Михаила Галактионова с 26 очками сейчас лидируют в турнирной таблице чемпионата России.
Российский тренер Игорь Семшов оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"