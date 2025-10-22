Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
АхматНе начат
Динамо
18:00
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:30
ОренбургНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
19:45
Буде-ГлимтНе начат
Атлетик
19:45
КарабахНе начат
Спортинг Лиссабон
22:00
МарсельНе начат
Монако
22:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
22:00
СлавияНе начат
Челси
22:00
АяксНе начат
Бавария
22:00
БрюггеНе начат
Айнтрахт
22:00
ЛиверпульНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЮвентусНе начат

Бубнов назвал недоразумением гол Воробьева в ворота ЦСКА

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о забитом мяче нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"
"У него мяч свалился. Вот. Поэтому он не бил по воротам, это гол-недоразумение, да. Там вся команда "Локомотива" схватилась за голову и все смеялись, не радовались", — сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".

Встреча 12-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0. Воробьев забил гол с нулевого угла, догнав мяч на 45+3-й минуте у углового флажка.

После этой встречи "Локомотив" возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, записав в свой актив 26 очков. ЦСКА с 24 очками идет на третьем месте.

