"У него мяч свалился. Вот. Поэтому он не бил по воротам, это гол-недоразумение, да. Там вся команда "Локомотива" схватилась за голову и все смеялись, не радовались", — сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".
Встреча 12-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0. Воробьев забил гол с нулевого угла, догнав мяч на 45+3-й минуте у углового флажка.
После этой встречи "Локомотив" возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, записав в свой актив 26 очков. ЦСКА с 24 очками идет на третьем месте.
Бубнов назвал недоразумением гол Воробьева в ворота ЦСКА
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о забитом мяче нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА.
