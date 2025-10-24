Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Француз из "Рубина" сравнил РПЛ с чемпионатом Франции

Французский нападающий "Рубина" Жак Жюльен Сиве поделился впечатлениями от выступления в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Генгам"
"В РПЛ много хороших игроков, с которыми трудно соперничать. Отличается от французского чемпионата тем, что в России более интенсивный футбол, много агрессивных и жестких игроков, высокий уровень единоборств", — приводит слова Сиве "Бизнес Online".

Сиве стал игроком "Рубин" в сентябре 2025 года. До этого он выступал за французский "Генгам" из Лиги 2. Его трансфер обошелся казанскому клубу в 1,65 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в трех встречах за французскую команду, не записав на свой счет результативных действий. За "Рубин" Сиве вышел на поле в четырех матчах РПЛ, в которых отметился одним голом.

На данный момент казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков за 12 туров.

