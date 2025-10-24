"С Антоном ничего критичного нет, но надо поберечься. В ближайших матчах он не сможет помочь команде, недели 2 будет отсутствовать. Ожидается, что на поле он вернется после ноябрьской паузы на сборные", – сказал агент.
В 12-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с грозненским "Ахматом" (2:2). В первом тайме этой встречи полузащитник столичного клуба Антон Миранчук получил повреждение и был заменен.
В текущем сезоне полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Напомним, что россиянин перешел в "Динамо" из "Сьона" в летнее трансферное окно текущего года.
Агент Миранчука: с Антоном ничего критичного, вернется после паузы на сборные
Агент Владимир Кузьмичев в беседе с Rusfootball.info высказался о состоянии здоровья Антона Миранчука.
Фото: "Матч ТВ"