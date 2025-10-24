Матчи Скрыть

Первая лига

КАМАЗ
17:15
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:30
Английская премьер-лига

Лидс
22:00
Чемпионат Испании. Примера

Реал Сосьедад
22:00
Чемпионат Италии. Серия А

Милан
21:45
Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Вердер
21:30
Чемпионат Франции. Лига 1

Париж
21:45
Агент Миранчука: с Антоном ничего критичного, вернется после паузы на сборные

Агент Владимир Кузьмичев в беседе с Rusfootball.info высказался о состоянии здоровья Антона Миранчука.
Фото: "Матч ТВ"
"С Антоном ничего критичного нет, но надо поберечься. В ближайших матчах он не сможет помочь команде, недели 2 будет отсутствовать. Ожидается, что на поле он вернется после ноябрьской паузы на сборные", – сказал агент.

В 12-м туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью с грозненским "Ахматом" (2:2). В первом тайме этой встречи полузащитник столичного клуба Антон Миранчук получил повреждение и был заменен.

В текущем сезоне полузащитник провел за бело-голубых во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Напомним, что россиянин перешел в "Динамо" из "Сьона" в летнее трансферное окно текущего года.

