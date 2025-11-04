Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Защитник "Краснодара" – о поведении Станковича: всему есть предел

Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев высказался о поведении главного тренера "Спартака" Деяна Станковича после победы над красно-белыми в 14-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Мне очень импонирует поведение Станковича в матчах, но всему есть свой предел. Он мог получить красную карточку еще в первом тайме. Он "игровик", весь в игре, поэтому это нормально", – приводит слова Пальцева Metaratings.

"Краснодар" на домашнем поле обыграл "Спартак" в матче 14-го тура РПЛ (2:1). Хозяева открыли счет на 18-й минуте, после чего Станкович получил желтую карточку за эмоциональное поведение и недовольство судейством.

После этой встречи "Краснодар" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка в 14-ти турах РПЛ. "Спартак" идет на шестом месте с 22 очками.

