Защитник "Краснодара" – о поведении Станковича: всему есть предел

"Мне очень импонирует поведение Станковича в матчах, но всему есть свой предел. Он мог получить красную карточку еще в первом тайме. Он "игровик", весь в игре, поэтому это нормально", – приводит слова Пальцева Metaratings.
"Краснодар" на домашнем поле обыграл "Спартак" в матче 14-го тура РПЛ (2:1). Хозяева открыли счет на 18-й минуте, после чего Станкович получил желтую карточку за эмоциональное поведение и недовольство судейством.
После этой встречи "Краснодар" возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 32 очка в 14-ти турах РПЛ. "Спартак" идет на шестом месте с 22 очками.