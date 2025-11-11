"Небольшое повреждение, всё из-за поля в Саранске. пытался форсировать восстановление, вышел в общую группу, но почувствовал дискомфорт. Я рвался, но Эдуардыч (Заурбек Тедеев) сдержал, он знает, что на 50 процентов не могу играть. Лучше подождать. И как показало время, это хорошо - пацаны мобилизуются, рубятся. Это очень важно", - сказал Дзюба в интервью "РБ Спорт".
Артём Дзюба в текущем сезоне принял участие в 13 матчах, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал две голевые передачи. В 13-м туре против "Локомотива" (1:1) форвард был заменён на 62-й минуте.
После 15 сыгранных туров "Акрон" занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 18 очков. Напомним, что в прошлом сезоне команда Заурбека Тедеева заняла девятое место.
В следующем туре тольяттинцы на своём поле сыграют против "Сочи". Игра пройдёт в пятницу, 21 ноября.
Дзюба рассказал, с чем связана его травма
Нападающий "Акрона" Артём Дзюба прокомментировал характер своей травмы.
Фото: ФК "Акрон"