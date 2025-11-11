Луис Гарсия не возглавит "Спартак" - источник

По информации источника, менеджмент "Спартака" не поддержал идею назначения Луиса Гарсии на пост главного тренера клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист может возглавить московскую команду.
Сегодня, 11 ноября, пресс-служба красно-белых сообщила об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
В текущем сезоне чемпионата России "Спартак" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 25-ю баллами в активе. Следующий матч красно-белых пройдет 22 ноября против ЦСКА в рамках РПЛ.
Источник: "СЭ"
Фото: Getty Images