Об этом сообщает журналист Иван Карпов в соцсети. По данным источника, решение о смене генерального директора было принято на совете директоров клуба, который состоялся в среду, 12 ноября.
Ротенберг играл в составе железнодорожников с 2016 по 2022 год. После завершения профессиональной спортивной карьеры он вступил в должность директора департамента развития молодежного футбола "Локомотива". В 2024 году специалист также был назначен заместителем генерального директора красно-зеленых. Леонченко занимал свой пост с 2020 года.
"Локомотив" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 15-ти сыгранных туров РПЛ команда набрала 30 очков. Железнодорожники на 3 очка отстают от лидирующего "Краснодара".
"Локомотив" уволил Леонченко. Новым гендиректором станет Ротенберг – источник
Бывший футболист "Локомотива" Борис Ротенберг будет назначен новым гендиректором клуба вместо Владимира Леонченко.
Фото: РИА Новости