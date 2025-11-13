Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

В "Зените" высказались об увлечении Соболева компьютерными играми

Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал увлечение Александра Соболева компьютерными играми.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, он сейчас более профессионально относится (к футболу) и меньше играет. Недавно мы делали с ним интервью, он сейчас точно не засиживается так допоздна. Его результаты — просто игровые причины, я бы не искал их вне поля", - цитирует Аршавина "РИА Новости Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года и заключил трехлетний контракт. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.

После 15 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 30 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится