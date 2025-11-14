Карпин высказался о качестве газона на стадионе в Сочи

- Как мне газон? Я на нем не играю. Мне может казаться нормальным, но игроки делают передачи. После Перу все отметили качество поля. Здесь на мой взгляд лучший газон, который был за последнее время. Это не то, что вызвало удивление. Но, слава богу, газон держит. Не плывет.
Товарищеская игра между сборными России и Чили состоится в субботу, 15 ноября. Матч пройдет в Сочи на арене "Фишт" и начнется в 18:00 по московскому времени.
Напомним, 12 ноября подопечные Валерия Карпина провели контрольную встречу в Санкт-Петербурге против национальной команды Перу (1:1). После игры Карпин и ряд игроков отметили неудовлетворительное качество газона на стадионе "Газпром Арена".
Источник: "Чемпионат"
Фото: РФС