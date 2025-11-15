Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
Ротор2 тайм
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 0 1 0
Бельгия1 тайм
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

На матч между Россией и Чили продано более 33 тысяч билетов

На товарищескую встречу между сборными России и Чили реализовано более 33 тысяч билетов.
Фото: официальный сайт РФС
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС. Отметим, что стадион "Фишт", на котором состоится встреча команд, вмещает 45 тысяч зрителей. Игра пройдёт сегодня, 15 ноября. Начало - в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что 12 ноября подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч против Перу в Санкт-Петербурге. На "Газпром Арене" эту игру посетило более 45 тысяч болельщиков. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Напомним, что в текущем году сборная России провела девять встреч, в которых одержала шесть побед и три раза сыграла вничью. Также продолжается беспроигрышная серия команды Валерия Карпина, которая достигла 22 матчей.

