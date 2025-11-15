На матч между Россией и Чили продано более 33 тысяч билетов

На товарищескую встречу между сборными России и Чили реализовано более 33 тысяч билетов.

Напомним, что 12 ноября подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч против Перу в Санкт-Петербурге. На "Газпром Арене" эту игру посетило более 45 тысяч болельщиков. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.



Напомним, что в текущем году Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС. Отметим, что стадион "Фишт", на котором состоится встреча команд, вмещает 45 тысяч зрителей. Игра пройдёт сегодня, 15 ноября. Начало - в 18:00 по московскому времени.Напомним, что в текущем году сборная России провела девять встреч, в которых одержала шесть побед и три раза сыграла вничью. Также продолжается беспроигрышная серия команды Валерия Карпина, которая достигла 22 матчей.