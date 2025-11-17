"Я работаю в молодежке "Локомотива", у нас идут соревнования, поэтому пока ничего нет. Мои планы — это мои ожидания, поэтому пока ничего сказать не могу. Сейчас у нас идет тур молодежного первенства — на этом пока все", — приводит слова Сухины "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" рассматривает возможность возвращения Станислава Сухины на должность начальника основной команды. Специалист работает в структуре железнодорожников с 2017 года и на данный момент является начальником молодежного состава красно-зеленых.
После 15-ти прошедших туров чемпионата России "Локомотив" записал в свой актив 30 очков. На данный момент команда Михаила Галактионова занимает четвертое место, уступая лидирующему "Краснодару" 3 очка. В воскресенье, 23 ноября железнодорожники встретятся с черно-зелеными в рамках 16-го тура РПЛ. Матч пройдет на домашней арене "Локомотива". Начало – в 19:45 по московскому времени.
Сухина отреагировал на слухи о назначении в основную команду "Локо"
Фото: ФК "Локомотив"