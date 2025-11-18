"Я бы просто дал поработать Гусеву". Гасилин - о "Динамо"

"Ролан Гусев - великолепный игрок в прошлом, я думаю, что у него есть амбиции. Я бы посмотрел на Ролана Гусева в качестве главного тренера "Динамо". Мне кажется, что надо дать ему шанс. Многие хотели бы видеть Черчесов, Галактионова, которому точно не надо в "Динамо" уходить. Я бы просто дал поработать Гусеву", - сказал Гасилин "Матч ТВ".
17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. Ранне российский специалист уже находился на этой должности после ухода Марцела Лички.
На данный момент "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти встречах. Бело-голубые одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.
Следующий матч клуба пройдет 23 ноября против "Динамо" из Махачкалы в рамках РПЛ.
Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин прокомментировал назначение Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"