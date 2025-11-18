Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
7 - 0 7 0
ЛихтенштейнЗавершен
Болгария
2 - 1 2 1
ГрузияЗавершен
Австрия
1 - 1 1 1
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Косово
1 - 1 1 1
ШвейцарияЗавершен
Шотландия
4 - 2 4 2
ДанияЗавершен
Испания
2 - 2 2 2
ТурцияЗавершен
Уэльс
7 - 1 7 1
Северная МакедонияЗавершен
Беларусь
0 - 0 0 0
ГрецияЗавершен
Швеция
1 - 1 1 1
СловенияЗавершен
Румыния
7 - 1 7 1
Сан-МариноЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
2 - 4 2 4
ЭстонияЗавершен
Фарерские острова
1 - 0 1 0
КазахстанЗавершен

Соболев может продолжить карьеру в европейском клубе - источник

Нападающий "Зенита" Александр Соболев может отправиться в аренду в клуб, выступающий в Лиге Европы.
Фото: ФК "Зенит"
Согласно информации источника, "Црвена Звезда" рассматривает возможность аренды игрока "Зенита" Александра Соболева.

Нападающий является игроком петербургского клуба с конца августа 2024 года. Всего за сине-бело-голубых российский футболист провел 50 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Соглашение с Соболевым рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

На данный момент "Црвена Звезда" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 35 очков в 14-ти матчах.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

