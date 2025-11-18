Соболев может продолжить карьеру в европейском клубе - источник

Согласно информации источника, "Црвена Звезда" рассматривает возможность аренды игрока "Зенита" Александра Соболева.
Нападающий является игроком петербургского клуба с конца августа 2024 года. Всего за сине-бело-голубых российский футболист провел 50 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Соглашение с Соболевым рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
На данный момент "Црвена Звезда" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 35 очков в 14-ти матчах.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Фото: ФК "Зенит"