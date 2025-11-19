Силкин: под руководством Гусева "Динамо" поднимется в таблице

"Ролан сразу сказал очень правильные слова, что "Динамо" не может находиться на том месте, на котором сейчас находится. И я думаю, что под его руководством команда до зимнего перерыва точно поднимется в таблице, даже несмотря на непростой график", - цитирует Силкина "СЭ".
Напомним, что ранее московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Ролан Гусев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых. Напомним, что Гусев уже исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Марцела Лички в мае текущего года.
После 15 сыгранных туров столичное "Динамо" занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.
Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о назначении Ролана Гусева временно исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"