"Если клуб не договорится с игроком и будет хорошее предложение, то зимой надо его продавать. Это как, наверное, было в ЦСКА в прошлом году со Зделаром, когда он в "Зенит" перешел. Либо что-то получить, либо он бесплатно уйдет. Но для Локомотива это будет потеря, конечно", - сказал Сенников "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов выступает за основной состав московского "Локомотива" с 2015 года. Всего за клуб опорный полузащитник провел 271 матч, забил 12 голов и отдал 26 голевых передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
На данный момент "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 15-ти встречах.
Сенников рассказал, при каком условии "Локомотиву" нужно продать Баринова зимой
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о ситуации с контрактом полузащитника московского клуба Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"