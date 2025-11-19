Черданцев - о "Динамо": вместо риска с Гусевым они ударились в назначение Карпина

"Сможет ли Гусев второй раз проявить себя в "Динамо"? Можно вспомнить, о чем мы говорили перед началом сезона, когда было понятно, что Марцел Личка уходит. Я сказал, что Гусев, будучи из его тренерского штаба, уже готов к самостоятельной работе. Другой вопрос, рискнет ли руководство "Динамо" доверить ему команду. Но вместо того, чтобы рискнуть с Гусевым, они ударились в ничего не гарантирующее назначение Карпина", - сказал Черданцев "Матч ТВ".
Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. Всего под руководством российского специалиста бело-голубые провели 22 матча, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. 17 ноября пресс-служба клуба объявила об отставке Карпина.
Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" был назначен Ролан Гусев. Ранее он уже занимал данную должность после ухода Марцела Лички. Под его руководством московский клуб провел 4 матча, одержал 3 победы и потерпел 1 поражение.
На данный момент бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 15-ти играх.
Фото: ФК "Динамо"