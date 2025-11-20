"Наверное, это не на моём уровне обсуждается. Всё должно решать руководство. Он тренер сборной России, поэтому надеюсь, что когда-нибудь попаду в команду и поработаю с ним", - сказал Комаров в интервью Legalbet.
Иван Комаров в текущем сезоне принял участие в 17 встречах во всех турнирах за "Ростов", отметился одним забитым мячом и отдал три голевые передачи.
Ранее Валерий Карпин сообщил о своём уходе с поста главного тренера московского "Динамо". С "Ростовом" российский специалист работал с 2017 по 2021 год и с 2022 по 2025 год. На данный момент он продолжает возглавлять сборную России. В ноябре под его руководством национальная команда провела две товарищеские встречи - сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).
Комаров ответил, будет ли рад возвращению Карпина в "Ростов"
Фото: ФК "Ростов"