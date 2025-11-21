Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Акрон
18:30
СочиНе начат

Первая лига

Волга Ул
17:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Валенсия
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Майнц
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Ницца
22:45
МарсельНе начат

Защитник "Зенита" оценил результаты команды в первом круге РПЛ

Защитник "Зенита" Юрий Горшков рассказал, как оценивает результаты команды в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"На "четвёрочку". Выиграй мы последний матч в Самаре с "Крыльями Советов" - было бы "четыре с плюсом", - передаёт слова Горшкова "Матч ТВ".

После 15 сыгранных туров "Зенит" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 30 набранных баллов.

Юрий Горшков принял участие в текущем сезоне в составе сине-бело-голубых в 11 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.

