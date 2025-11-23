Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Галактионов отметил профессионализм Ротенберга-младшего

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мнением о работе нового генерального директора клуба Бориса Ротенберга.
Фото: ФК "Локомотив"
"Когда Борис Борисович возглавлял молодежную политику клуба, у нас были постоянные взаимодействия. И сейчас после его назначения на должность гендиректора у нас практически ежедневный контакт, он владеет всей информацией. Надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича. Он погружен в дела команды", — сказал Галактионов в беседе с "Матч ТВ".

Борис Ротенберг выступал за "Локомотив" в бытность футболистом с 2016 по 2022 год (17 матчей, 0 результативных действий), и выиграл с командой чемпионат и два Кубка России.

По итогам 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 "Локо" с 31 очком располагается на 4-м месте турнирной таблицы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится