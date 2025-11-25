Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
18:00
БалтикаНе начат
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

Черчесов впервые в карьере проиграл четыре матча РПЛ подряд

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов после поражения от "Рубина" впервые в карьере четыре раза подряд проиграл матчи РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Отмечается, что всего на счету Черчесова 156 матчей в чемпионате России. В последний раз под его руководством "Ахмат" побеждал 27 сентября в матче 10-го тура РПЛ с "Акроном". В тот день грозненская команда разгромила тольяттинцев со счетом 3:0. После этого команда Черчесова потерпела поражение от "Краснодара" (0:2), "Сочи" (2:4), "Балтики" (0:2), "Спартака" (1:2) и "Рубина" (0:1), а также сыграла вничью с московским "Динамо" (2:2).

Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе 2025 года, сменив на посту главного тренера Александра Сторожука, под руководством которого команда потерпела четыре поражения в четырех стартовых матчах РПЛ.

На данный момент "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. После 16-ти туров команда набрала 16 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится