Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
1 - 0 1 0
Оренбург1 тайм
ЦСКА
0 - 1 0 1
Динамо Мх1 тайм
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Глушков: махачкалинское "Динамо" может выиграть Кубок России

Полузащитник махачкалинского "Динамо" Никита Глушков высказался о шансах команды на победу в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Важно будет пройти ЦСКА, с такими грандами приятно играть. Ожидаем удовлетворительного результата. Реально ли нам выиграть Кубок России? Да, в этом мире всё реально", - цитирует Глушкова Metaratings.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России махачкалинское "Динамо" одержало домашнюю победу над ЦСКА со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Ражаб Магомедов, реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки.

Ответная встреча команд состоится на "ВЭБ Арене". Матч пройдет сегодня, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи выступит Артем Чистяков, арбитр на ВАР - Сергей Цыганок. Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится