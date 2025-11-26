"Важно будет пройти ЦСКА, с такими грандами приятно играть. Ожидаем удовлетворительного результата. Реально ли нам выиграть Кубок России? Да, в этом мире всё реально", - цитирует Глушкова Metaratings.
В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России махачкалинское "Динамо" одержало домашнюю победу над ЦСКА со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Ражаб Магомедов, реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки.
Ответная встреча команд состоится на "ВЭБ Арене". Матч пройдет сегодня, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи выступит Артем Чистяков, арбитр на ВАР - Сергей Цыганок. Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка страны.
Глушков: махачкалинское "Динамо" может выиграть Кубок России
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Никита Глушков высказался о шансах команды на победу в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала