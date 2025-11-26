Матчи Скрыть

Кубок России

Краснодар
1 - 0 1 0
Оренбург1 тайм
ЦСКА
0 - 1 0 1
Динамо Мх1 тайм
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Мостовой: "Спартак" рано закапывать - команда будет выше в таблице

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о текущем положении московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Для "Спартака" кубковый матч с "Локомотивом" может иметь какое-то значение, потому что "Спартак" обыграл ЦСКА. Есть волна успеха у тех людей, которые руководят командой. Это всегда так было. Я об этом уже говорил, рано "Спартак" закапывать, команда в шести очках от первого места в РПЛ. И "Спартак" будет выше", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Сегодня, 26 ноября, московский "Спартак" сыграет на выезде со столичным "Локомотивом" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Напомним, что в ноября московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов. После 16 сыгранных туров красно-белые занимают 6 место в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе.

