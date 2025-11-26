"Сейчас "Краснодар" многими уже воспринимается по-другому: они чемпионы, с ними нужно считаться. Они неплохо идут в этом сезоне — думаю, "быки" снова главные претенденты на чемпионство. У них собраны игроки высокого уровня, которые способны делать результат. Один Кордоба чего стоит. Человек в одиночку может вытаскивать матчи, несмотря на свой возраст", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
После 16 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги южане сыграли вничью на выезде с московским "Локомотивом" (1:1), в 17 туре чемпионата страны "быки" сыграют на домашнем стадионе с самарскими "Крыльями Советов".
По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России. До этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Мостовой оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в РПЛ
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил чемпионские амбиции "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"