"То, что случилось с командой в августе-сентябре, когда мы стали не так стабильно набирать очки, было ожидаемо с нашей стороны. Мы трезво оценили, в какой точке находимся. Чётко понимали, что нам не надо суетиться, совершать лишних телодвижений по отношению к тренерскому штабу, изменениям в составе.
Мы продолжали свою работу, поддерживали тренерский штаб и игроков. Это была наша работа как руководителей клуба. За первый круг поставил бы команде хорошую оценку", - цитирует Клюшева "Чемпионат".
В 16 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" одержал домашнюю победу над "Сочи" со счетом 3:2, по ходу встречи тольяттинцы проигрывали со счетом 0:2. В 17 туре чемпионата России команда Заурбека Тедеева примет на своем поле "Пари НН", который занимает последнее место с 8 баллами в своем активе.
После 16 сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. По итогам прошлого сезона подопечные Заурбека Тедеева заняли 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 30 встречах. Прошлый сезон стал дебютным для "Акрона" в Российской Премьер-Лиге.
В руководстве "Акрона" оценили выступление команды в первом круге РПЛ
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"