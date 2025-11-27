Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

В руководстве "Акрона" оценили выступление команды в первом круге РПЛ

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"То, что случилось с командой в августе-сентябре, когда мы стали не так стабильно набирать очки, было ожидаемо с нашей стороны. Мы трезво оценили, в какой точке находимся. Чётко понимали, что нам не надо суетиться, совершать лишних телодвижений по отношению к тренерскому штабу, изменениям в составе.

Мы продолжали свою работу, поддерживали тренерский штаб и игроков. Это была наша работа как руководителей клуба. За первый круг поставил бы команде хорошую оценку", - цитирует Клюшева "Чемпионат".

В 16 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" одержал домашнюю победу над "Сочи" со счетом 3:2, по ходу встречи тольяттинцы проигрывали со счетом 0:2. В 17 туре чемпионата России команда Заурбека Тедеева примет на своем поле "Пари НН", который занимает последнее место с 8 баллами в своем активе.

После 16 сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 набранным баллом в своем активе. По итогам прошлого сезона подопечные Заурбека Тедеева заняли 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 30 встречах. Прошлый сезон стал дебютным для "Акрона" в Российской Премьер-Лиге.

