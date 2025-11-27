Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
Крылья СоветовЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
2 - 1 2 1
МидтьюлландЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Янг БойзЗавершен
Фейеноорд
1 - 3 1 3
СелтикЗавершен
Фенербахче
1 - 1 1 1
ФеренцварошЗавершен
Виктория П
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен
Лудогорец
3 - 2 3 2
СельтаЗавершен
Порту
3 - 0 3 0
НиццаЗавершен
ПАОК
1 - 1 1 1
БраннЗавершен
Лилль
4 - 0 4 0
Динамо ЗагребЗавершен
Гоу Эхед Иглс
0 - 3 0 3
Штутгарт2 тайм
Рейнджерс
1 - 0 1 0
Брага2 тайм
Панатинаикос
1 - 1 1 1
Штурм2 тайм
Маккаби Тель-Авив
0 - 6 0 6
Лион2 тайм
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
Мальмё2 тайм
Генк
2 - 1 2 1
Базель2 тайм
Бетис
2 - 1 2 1
Утрехт2 тайм
Болонья
3 - 1 3 1
Ред Булл Зальцбург2 тайм
Црвена Звезда
1 - 0 1 0
ФКСБ2 тайм

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
3 - 1 3 1
ЛинкольнЗавершен
АЗ Алкмар
2 - 0 2 0
ШелбурнЗавершен
Ракув
4 - 1 4 1
РапидЗавершен
Зриньски
2 - 1 2 1
ХеккенЗавершен
Слован
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен
Лех
2 - 0 2 0
ЛозаннаЗавершен
Университатя Крайова
1 - 0 1 0
МайнцЗавершен
Омония
2 - 0 2 0
Динамо КиевЗавершен
Сигма
2 - 1 2 1
ЦелеЗавершен
Ягеллония
1 - 0 1 0
КуПС2 тайм
Дрита
1 - 0 1 0
Шкендия2 тайм
Страсбург
1 - 1 1 1
Кристал Пэлас2 тайм
Шэмрок Роверс
0 - 1 0 1
Шахтер2 тайм
Легия
0 - 1 0 1
Спарта2 тайм
Абердин
1 - 1 1 1
Ноа2 тайм
Фиорентина
0 - 1 0 1
АЕК Афины2 тайм
Риека
0 - 0 0 0
АЕК Ларнака2 тайм
Брейдаблик
1 - 2 1 2
Самсунспор2 тайм

Гусев: задел в два мяча сыграл с "Динамо" злую шутку

И.о. главного тренера "Динамо" Ролан Гусев подвел итоги ответного матча с "Зенитом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Предупреждали, что играем на победу, но отдали мяч и опустились назад. "Зенит" любит играть с мячом, они владели большим территориальным преимуществом. Не надо было нам так низко садиться, планировали по-другому. Задел в два мяча сыграл с нами злую шутку", - цитирует Гусева "Матч ТВ".

В четверг, 27 ноября, московское "Динамо" принимало на своем поле петербургский "Зенит" в рамках ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча проходила на "ВТБ Арене" и завершилась поражением команды Ролана Гусева со счетом 0:1. Однако по итогам двухматчевого противостояния бело-голубые прошли дальше.

Таким образом в полуфинале турнира "Динамо" встретится с московским "Спартаком". Первая игра пройдет 3-5 марта, ответная запланирована на 17-19 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится