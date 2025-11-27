Гусев: задел в два мяча сыграл с "Динамо" злую шутку

"Предупреждали, что играем на победу, но отдали мяч и опустились назад. "Зенит" любит играть с мячом, они владели большим территориальным преимуществом. Не надо было нам так низко садиться, планировали по-другому. Задел в два мяча сыграл с нами злую шутку", - цитирует Гусева "Матч ТВ".
В четверг, 27 ноября, московское "Динамо" принимало на своем поле петербургский "Зенит" в рамках ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча проходила на "ВТБ Арене" и завершилась поражением команды Ролана Гусева со счетом 0:1. Однако по итогам двухматчевого противостояния бело-голубые прошли дальше.
Таким образом в полуфинале турнира "Динамо" встретится с московским "Спартаком". Первая игра пройдет 3-5 марта, ответная запланирована на 17-19 марта.
И.о. главного тренера "Динамо" Ролан Гусев подвел итоги ответного матча с "Зенитом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (0:1).
Фото: ФК "Динамо"