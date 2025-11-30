Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
14:00
Крылья СоветовНе начат
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Ахмат
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
15:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
16:00
ВильярреалНе начат
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
14:30
ТориноНе начат
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

"Зенит" - "Рубин": где и во сколько смотреть матч 17-го тура РПЛ

"Зенит" - "Рубин": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 17-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Начало - 19:00 по московскому времени. Главным арбитром матча был назначен Артём Чистяков.

Прямая трансляция этой игры будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция интернет-портала Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой встречи.

В текущем сезоне чемпионата России "Зенит" находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 33 очка. "Рубин" занимает седьмую строчку с 23 баллами в своем активе.

