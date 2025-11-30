"Зенит" - "Рубин": где и во сколько смотреть матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 30 ноября, состоится матч 17-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином". Встреча пройдет на "Газпром Арене". Начало - 19:00 по московскому времени. Главным арбитром матча был назначен Артём Чистяков.
Прямая трансляция этой игры будет доступна на телеканале "Матч ТВ", редакция интернет-портала Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой встречи.
В текущем сезоне чемпионата России "Зенит" находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 33 очка. "Рубин" занимает седьмую строчку с 23 баллами в своем активе.