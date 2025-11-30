Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Вольфсбург2 тайм
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Гавр
0 - 0 0 0
Лилль2 тайм
Лорьян
3 - 1 3 1
Ницца2 тайм
Анже
0 - 1 0 1
Ланс2 тайм
Лион
22:45
НантНе начат

Гусев - о поражении от "Ахмата": моментов у нас было больше

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Динамо" Ролан Гусев рассказал, соответствует ли поражение от "Ахмата" (1:2) содержанию игры.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Нет, конечно. Я так не считаю. Моментов у нас было больше. Повторюсь, мы их не использовали, а побеждает тот, кто использует моменты", - сказал Гусев в интервью "Матч ТВ".

"Динамо" уступило "Ахмату" на выезде в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Это второе поражение подряд для Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых. До этого команда уступила в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Зениту" (0:1), но прошла по общему результату двух встреч (3:2).

Напомним, что Ролан Гусев возглавил "Динамо" после ухода Валерия Карпина 17 ноября. На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 набранными очками.

Следующую игру динамовцы сыграют на выезде против московского "Спартака". Встреча пройдёт в субботу, 6 декабря.

