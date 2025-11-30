Гусев - о поражении от "Ахмата": моментов у нас было больше

"Нет, конечно. Я так не считаю. Моментов у нас было больше. Повторюсь, мы их не использовали, а побеждает тот, кто использует моменты", - сказал Гусев в интервью "Матч ТВ".
"Динамо" уступило "Ахмату" на выезде в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Это второе поражение подряд для Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых. До этого команда уступила в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Зениту" (0:1), но прошла по общему результату двух встреч (3:2).
Напомним, что Ролан Гусев возглавил "Динамо" после ухода Валерия Карпина 17 ноября. На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 набранными очками.
Следующую игру динамовцы сыграют на выезде против московского "Спартака". Встреча пройдёт в субботу, 6 декабря.