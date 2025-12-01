Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
19:00
КАМАЗНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Болонья
22:45
КремонезеНе начат

Агент Макарова считает, что у Гусева может быть личная неприязнь к Денису

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы нападающего "Динамо" Дениса Макарова, высказался о малом количестве игрового времени своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Когда Личка ушел из клуба и главным стал Гусев, он не дал Денису сыграть ни минуты. Да, с Марцелом у них был личный конфликт, небольшое недопонимание ситуации, хотя он получал игровое время в кубке и там достаточно хорошо себя проявлял.

Сейчас вновь пришел Ролан Гусев. И опять Денису не дают ни минуты. Макаров тренируется уже две недели и до этого занимался. Есть футболисты, которые потренировались 2-3 дня и сразу выходят. А Денис почему-то не получает времени. Может, это какая-то личная неприязнь?"- приводит слова агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Денис Макаров провел за московское "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча. Напомним, что в ноябре столичный клуб объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. Ролан Гусев также занимал эту должность в мае текущего года после ухода Марцела Лички.

После 17 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги команда Ролана Гусева сыграет на выезде с московским "Спартаком", который в ноябре также объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера. На данный момент командой руководит Вадим Романов, который входил в тренерский штаб сербского специалиста.

Очная встреча команд в первом круге завершилась ничьей - 2:2.

