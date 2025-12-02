Игрок "Пари НН" Лесовой: к идеям Шпилевского адаптироваться непросто

Полузащитник "Пари НН" Даниил Лесовой ответил на вопрос о том, адаптировалась ли команда к тренерскому стилю Алексея Шпилевского.

Фото: ФК "Пари НН"





"Я говорил, что к идеям Шпилевского непросто адаптироваться, для этого нужно время. Надеюсь, что сейчас мы больше их понимаем. Также надеемся, что победа над "Акроном" — не просто вспышка, и мы действительно пойдем только вверх", — сказал Лесовой в беседе с



На данный момент под руководством Алексея Шпилевского "Пари НН" провел 23 официальных матча, в которых одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 17 поражений.



Белорусский специалист возглавляет нижегородцев с июня этого года. После 17 туров команда с 11 очками располагается на 15 месте турнирной таблицы. В 18 туре чемпионата команда сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" (13-е место, 15 очков). Встреча состоится в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 14:00 мск.