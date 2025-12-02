Матчи Скрыть

Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Игрок "Пари НН" Лесовой: к идеям Шпилевского адаптироваться непросто

Полузащитник "Пари НН" Даниил Лесовой ответил на вопрос о том, адаптировалась ли команда к тренерскому стилю Алексея Шпилевского.
Фото: ФК "Пари НН"
Белорусский специалист возглавляет нижегородцев с июня этого года. После 17 туров команда с 11 очками располагается на 15 месте турнирной таблицы.

"Я говорил, что к идеям Шпилевского непросто адаптироваться, для этого нужно время. Надеюсь, что сейчас мы больше их понимаем. Также надеемся, что победа над "Акроном" — не просто вспышка, и мы действительно пойдем только вверх", — сказал Лесовой в беседе с "Матч ТВ".

На данный момент под руководством Алексея Шпилевского "Пари НН" провел 23 официальных матча, в которых одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 17 поражений.

В 18 туре чемпионата команда сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" (13-е место, 15 очков). Встреча состоится в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 14:00 мск.

