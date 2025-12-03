"Я бы выбрал Черчесова. Этот союз должен был воссоединиться еще раньше. Возможно, Станислав Саламович хочет в "Спартак", но там его не видят. У Черчесова в "Динамо" есть история с шестью победами в Лиге Европы. Они сделали ставку на амбиции Карпина, но не срослось. Но амбиции Черчесова и его опыт выигрывать чемпионаты могли бы здорово подсобить клубу", — сказал Генич "Чемпионату".
Станислав Черчесов тренировал "Динамо" с апреля 2014-го по июль 2015 года. Под его руководством команда провела 51 официальный матч, в котором одержала 26 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. С августа этого года Станислав Саламович возглавляет грозненский "Ахмат".
17 ноября пост главного тренера "Динамо" покинул Валерий Карпин, а исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев.
Генич назвал кандидатуру на пост наставника "Динамо"
Футбольный комментатор Константин Генич назвал специалиста, который, по его мнению, стал бы идеальным главным тренером для московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва