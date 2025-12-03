Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Генич назвал кандидатуру на пост наставника "Динамо"

Футбольный комментатор Константин Генич назвал специалиста, который, по его мнению, стал бы идеальным главным тренером для московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я бы выбрал Черчесова. Этот союз должен был воссоединиться еще раньше. Возможно, Станислав Саламович хочет в "Спартак", но там его не видят. У Черчесова в "Динамо" есть история с шестью победами в Лиге Европы. Они сделали ставку на амбиции Карпина, но не срослось. Но амбиции Черчесова и его опыт выигрывать чемпионаты могли бы здорово подсобить клубу", — сказал Генич "Чемпионату".

Станислав Черчесов тренировал "Динамо" с апреля 2014-го по июль 2015 года. Под его руководством команда провела 51 официальный матч, в котором одержала 26 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. С августа этого года Станислав Саламович возглавляет грозненский "Ахмат".

17 ноября пост главного тренера "Динамо" покинул Валерий Карпин, а исполняющим обязанности наставника команды был назначен Ролан Гусев.

