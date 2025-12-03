Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Тумилович раскритиковал работу Карпина в "Динамо"

Бывший вратарь московского "Динамо" Геннадий Тумилович прокомментировал увольнение Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Валерий Георгиевич был назначен наставником команды в июле 2025 года, а уже в середине ноября покинул свой пост по собственному желанию.

"Карпин вмиг сделал из играющей команды непонятно что. Лично у меня была в нем большая уверенность. Думал, что он все наладит. Но также я был уверен, что вместе с ним в "Динамо" придет Кафанов — самый продуктивный тренер на планете.

Вряд ли нули в контракте затемнили Карпину рассудок настолько, что он забыл про Кафанова. Это промах руководства "Динамо", — передает слова Тумиловича Metaratings.

Под руководством Валерия Карпина "Динамо" провело 22 официальных матча, в которых одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 9 поражений. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев. При нем команда в 3-х встречах один раз выиграла и дважды проиграла.

Виталий Кафанов является тренером вратарей сборной России.

