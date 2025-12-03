Валерий Георгиевич был назначен наставником команды в июле 2025 года, а уже в середине ноября покинул свой пост по собственному желанию.
"Карпин вмиг сделал из играющей команды непонятно что. Лично у меня была в нем большая уверенность. Думал, что он все наладит. Но также я был уверен, что вместе с ним в "Динамо" придет Кафанов — самый продуктивный тренер на планете.
Вряд ли нули в контракте затемнили Карпину рассудок настолько, что он забыл про Кафанова. Это промах руководства "Динамо", — передает слова Тумиловича Metaratings.
Под руководством Валерия Карпина "Динамо" провело 22 официальных матча, в которых одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 9 поражений. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев. При нем команда в 3-х встречах один раз выиграла и дважды проиграла.
Виталий Кафанов является тренером вратарей сборной России.
Тумилович раскритиковал работу Карпина в "Динамо"
Бывший вратарь московского "Динамо" Геннадий Тумилович прокомментировал увольнение Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых.
