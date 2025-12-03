Гендиректор "Акрона" заявил, что для команды нет авторитетов

"Если смотреть на наши результаты, то, можно сказать, для нас нет авторитетов. Мы достаточно успешно проявляем себя и с тем же «Зенитом», и с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Самое важное, что команда показывает характер на поле, а это дорогого стоит", — приводит слова Клюшева "Спорт-Экспресс".
После 17 туров РПЛ в активе "Акрона" — 21 очко и 8-е место в турнирной таблице. В 18 туре команда сыграет в гостях с "Зенитом" (3-е место, 36 очков). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря, начало — в 19:30 мск.
Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев рассказал, за счет чего команде удавалось добиться удачного результата в матчах с топ-клубами Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Акрон"