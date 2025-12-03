Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Гендиректор "Акрона" заявил, что для команды нет авторитетов

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев рассказал, за счет чего команде удавалось добиться удачного результата в матчах с топ-клубами Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Акрон"
"Если смотреть на наши результаты, то, можно сказать, для нас нет авторитетов. Мы достаточно успешно проявляем себя и с тем же «Зенитом», и с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Самое важное, что команда показывает характер на поле, а это дорогого стоит", — приводит слова Клюшева "Спорт-Экспресс".

После 17 туров РПЛ в активе "Акрона" — 21 очко и 8-е место в турнирной таблице. В 18 туре команда сыграет в гостях с "Зенитом" (3-е место, 36 очков). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря, начало — в 19:30 мск.

