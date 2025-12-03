- Саша Максименко играет практически без ошибок. Он очень сильный вратарь, но так получается, что ему забивают, и ни разу нельзя было предъявить претензии, что "Спартак" потерял очки из-за него. Нет, точно не из-за Саши. Просто другие играют сильнее, а там тоже очень сильные вратари.
Александр Максименко - воспитанник Академии "Спартака". За основную команду 27-летний вратарь выступает с 2018 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с московским клубом истекает летом будущего года. В текущем сезоне голкипер провел в составе красно-белых 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 22 мяча и 5 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость Максименко в 4,5 миллиона евро.
Источник: "РИА Новости"
Кафанов: Максименко играет практически без ошибок. "Спартак" теряет очки не из-за него
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высоко оценил игру голкипера "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"