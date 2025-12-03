Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
0 - 0 0 0
Дармштадт1 тайм
Бохум
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Кафанов: Максименко играет практически без ошибок. "Спартак" теряет очки не из-за него

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высоко оценил игру голкипера "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
- Саша Максименко играет практически без ошибок. Он очень сильный вратарь, но так получается, что ему забивают, и ни разу нельзя было предъявить претензии, что "Спартак" потерял очки из-за него. Нет, точно не из-за Саши. Просто другие играют сильнее, а там тоже очень сильные вратари.

Александр Максименко - воспитанник Академии "Спартака". За основную команду 27-летний вратарь выступает с 2018 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с московским клубом истекает летом будущего года. В текущем сезоне голкипер провел в составе красно-белых 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 22 мяча и 5 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость Максименко в 4,5 миллиона евро.

Источник: "РИА Новости"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • -7
  • Не нравится