Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Кристал Пэлас2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Брентфорд2 тайм
Брайтон
2 - 2 2 2
Астон Вилла2 тайм
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест2 тайм
Лидс
1 - 0 1 0
Челси1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
1 - 1 (П 9 - 8) 1 198
КальяриЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Венеция1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
2 - 0 2 0
ДармштадтЗавершен
Бохум
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
Гамбург
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Унион
1 - 3 1 3
Бавария1 тайм

"Сейчас золотое время, этим надо пользоваться". Мостовой - о Баринове

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Это неизбежно. В сегодняшней ситуации на первом месте будет денежный вопрос. Если с "Локомотивом" не договорились? Договорились с ЦСКА. У ребят сейчас золотое время, этим надо пользоваться, потому что потом в жизни будет совсем по-другому", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов намерен не продлевать контракт с московским "Локомотивом" - полузащитник хочет перейти в ЦСКА, трансфер может состояться уже этой зимой, если "железнодорожники" согласятся продать футболиста. Контракт игрока сборной России с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2025/26.

Журналист Иван Карпов сообщал, что "Локомотив" предлагал Дмитрию Баринову пойти на сокращение зарплаты в полтора раза, а ЦСКА готов удовлетворить финансовые запросы футболиста.

