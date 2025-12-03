"Сейчас золотое время, этим надо пользоваться". Мостовой - о Баринове

"Это неизбежно. В сегодняшней ситуации на первом месте будет денежный вопрос. Если с "Локомотивом" не договорились? Договорились с ЦСКА. У ребят сейчас золотое время, этим надо пользоваться, потому что потом в жизни будет совсем по-другому", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов намерен не продлевать контракт с московским "Локомотивом" - полузащитник хочет перейти в ЦСКА, трансфер может состояться уже этой зимой, если "железнодорожники" согласятся продать футболиста. Контракт игрока сборной России с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2025/26.
Журналист Иван Карпов сообщал, что "Локомотив" предлагал Дмитрию Баринову пойти на сокращение зарплаты в полтора раза, а ЦСКА готов удовлетворить финансовые запросы футболиста.
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из "Локомотива".
