Мурад Олегович тренирует "быков" с марта 2024 года, ранее он возглавлял команду с 2018 по 2021 год. В прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории выиграл Российскую Премьер-Лигу.
"Краснодар" крутой. Огромное восхищение работой Мусаева и его прогрессом в качестве тренера. Если год назад мы говорили, что ему чего?то не хватает, то сейчас он растет вместе с командой. "Краснодар" радует, он стал сильнее, чем в прошлом году. И это заслуга Мусаева. "Краснодар" — однозначный фаворит сезона", — передает слова Черданцева "Матч ТВ".
По итогам 17 туров "Краснодар" с 37 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. В 18 туре команда сыграет дома с ЦСКА (2-е место, 36 очков). Встреча состоится в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.
Черданцев отметил прогресс "Краснодара" при Мусаеве
Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о выступлениях "Краснодара" под руководством Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"