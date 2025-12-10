- Я его (Соболева) как человека обожаю. Он в сердце и в душе хороший. У него есть свои моменты. Но он не плохой, - сказал Слишкович в выпуске шоу "Премьер-лига несправедливости".
Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
Ранее нападающий рассказал историю, что Владимир Слишкович, ранее руководивший "Спартаком", отстранил Соболева от финала Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024, в котором красно-белые уступили "Балтике" 0:1. После этого Александр написал ему сообщение: "Финал вместе на диване посмотрим".
Слишкович: обожаю Соболева как человека
Фото: ФК "Зенит"