Слишкович: обожаю Соболева как человека

Бывший главный тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался о нападающем "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
- Я его (Соболева) как человека обожаю. Он в сердце и в душе хороший. У него есть свои моменты. Но он не плохой, - сказал Слишкович в выпуске шоу "Премьер-лига несправедливости".

Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Ранее нападающий рассказал историю, что Владимир Слишкович, ранее руководивший "Спартаком", отстранил Соболева от финала Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024, в котором красно-белые уступили "Балтике" 0:1. После этого Александр написал ему сообщение: "Финал вместе на диване посмотрим".

