Слишкович - о ситуации с Соболевым в "Спартаке": мне пофиг на интересы одного игрока

- Случился такой момент, и я принял решение, потому что у меня есть один интерес — команда и клуб. У меня нет интереса одного игрока. Мне, простите за слово, пофиг на интересы одного игрока, - сказал Слишкович в подкасте "Премьер-лига несправедливости".
Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
Ранее нападающий рассказал историю, что Владимир Слишкович, ранее руководивший "Спартаком", отстранил Соболева от финала Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024, в котором красно-белые уступили "Балтике" 0:1. После этого Александр написал ему сообщение: "Финал вместе на диване посмотрим".
