Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Слишкович - о ситуации с Соболевым в "Спартаке": мне пофиг на интересы одного игрока

Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Соболевым в сезоне-2023/2024.
Фото: "Чемпионат"
- Случился такой момент, и я принял решение, потому что у меня есть один интерес — команда и клуб. У меня нет интереса одного игрока. Мне, простите за слово, пофиг на интересы одного игрока, - сказал Слишкович в подкасте "Премьер-лига несправедливости".

Напомним, Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Ранее нападающий рассказал историю, что Владимир Слишкович, ранее руководивший "Спартаком", отстранил Соболева от финала Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024, в котором красно-белые уступили "Балтике" 0:1. После этого Александр написал ему сообщение: "Финал вместе на диване посмотрим".

