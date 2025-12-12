Жерсон отреагировал на слухи о возможном уходе из "Зенита"

"Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую. Не стану выходить к журналистам и пытаться влиять на ситуацию через прессу. Поэтому такие новости меня раздражали, потому что они высосаны из пальца и создают лишний шум вокруг моего имени", – приводит слова Жерсона "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к Жерсон проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, в том числе "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад".
Бразильский полузащитник пополнил состав "Зенита" в июле 2025 года. До этого он выступал во "Фламенго". За санкт-петербуржцев 28-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.
