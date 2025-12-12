Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
4 - 1 4 1
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Лудогорец
3 - 3 3 3
ПАОКЗавершен
Утрехт
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Ницца
0 - 1 0 1
БрагаЗавершен
Янг Бойз
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Ференцварош
2 - 1 2 1
РейнджерсЗавершен
Штурм
0 - 1 0 1
Црвена ЗвездаЗавершен
Динамо Загреб
1 - 3 1 3
БетисЗавершен
Мидтьюлланд
1 - 0 1 0
ГенкЗавершен
Лион
2 - 1 2 1
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Фрайбург
1 - 0 1 0
Ред Булл ЗальцбургЗавершен
Панатинаикос
0 - 0 0 0
Виктория ПЗавершен
Сельта
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Бранн
0 - 4 0 4
ФенербахчеЗавершен
ФКСБ
4 - 3 4 3
ФейеноордЗавершен
Порту
2 - 1 2 1
МальмёЗавершен
Базель
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Селтик
0 - 3 0 3
РомаЗавершен

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен
Университатя Крайова
1 - 2 1 2
СпартаЗавершен
Хеккен
1 - 1 1 1
АЕК ЛарнакаЗавершен
Ноа
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Шкендия
2 - 0 2 0
СлованЗавершен
Дрита
0 - 3 0 3
АЗ АлкмарЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
Динамо КиевЗавершен
Брейдаблик
3 - 1 3 1
Шэмрок РоверсЗавершен
Самсунспор
1 - 2 1 2
АЕК АфиныЗавершен
Хамрун Спартанс
0 - 2 0 2
ШахтерЗавершен
Риека
3 - 0 3 0
ЦелеЗавершен
Лех
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Ракув
1 - 0 1 0
ЗриньскиЗавершен
Линкольн
2 - 1 2 1
СигмаЗавершен
Абердин
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
КуПС
0 - 0 0 0
ЛозаннаЗавершен
Рапид
0 - 1 0 1
ОмонияЗавершен
Шелбурн
0 - 3 0 3
Кристал ПэласЗавершен

ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью в Лиге Европы

"ПАОК" сыграл вничью с "Лудогорцем" 3:3 в шестом туре Лиги Европы.
Фото: ФК "ПАОК"
Голами в составе греков отличились Петар Станич, Оливье Вердон и Ивайло Чочев. За гостей забили Кирил Десподов, Алессандро Вольякко и Анестис Миту.

Российские нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев начали встречу в стартовом составе, однако были заменены.

Лига Европы

Общий этап. 6 тур


Голы: Станич, 33, Вердон, 71, Чочев, 77 - Десподов, 39, Вольякко, 48, Миту, 90.


"Лудогорец": Бонманн, Вердон, Сон, Недялков, Дуарте, Диниш Алмейда, Станич, Калоч (Йорданов, 72), Текпетей (Машадо, 90+1), Биле (Чочев, 66), Кайо Видал (Эрик Маркус, 72).

ПАОК: Павленка, Баба, Вольякко, Кендзера, Кенни, Мейте, Оздоев (Камара, 67), Тайсон (Живкович, 67), Иванушец (Константелиас, 61), Десподов, Чалов (Миту, 68).

Предупреждения: Вердон, 47, Биле, 53, Камара, 69.

