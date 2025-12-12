ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью в Лиге Европы

"ПАОК" сыграл вничью с "Лудогорцем" 3:3 в шестом туре Лиги Европы.

Фото: ФК "ПАОК"

Голами в составе греков отличились Петар Станич, Оливье Вердон и Ивайло Чочев. За гостей забили Кирил Десподов, Алессандро Вольякко и Анестис Миту.



Российские нападающий Федор Чалов и полузащитник Магомед Оздоев начали встречу в стартовом составе, однако были заменены.



Лига Европы



Общий этап. 6 тур





Голы: Станич, 33, Вердон, 71, Чочев, 77 - Десподов, 39, Вольякко, 48, Миту, 90.





"Лудогорец": Бонманн, Вердон, Сон, Недялков, Дуарте, Диниш Алмейда, Станич, Калоч (Йорданов, 72), Текпетей (Машадо, 90+1), Биле (Чочев, 66), Кайо Видал (Эрик Маркус, 72).



"ПАОК": Павленка, Баба, Вольякко, Кендзера, Кенни, Мейте, Оздоев (Камара, 67), Тайсон (Живкович, 67), Иванушец (Константелиас, 61), Десподов, Чалов (Миту, 68).







Предупреждения: Вердон, 47, Биле, 53, Камара, 69.