"Целе" с российским нападающим разгромили в Лиге конференций

Голами отличились Даниэль Абу Джей, Деян Петрович и Тони Фрук.
Российский нападающий "Целе" Никита Иосифов провел на поле весь матч.
Лига конференций
Общий этап. 5 тур
Голы: Аду-Аджей, 55, Петрович, 71, Фрук, 78.
"Риека": Зломыслич, Деветак, Раделич, Майсторович, Ореч, Данташ, Петрович, Фрук, Гояк, Виньято, Аду-Аджей.
"Целе": Лебан, Ньето, Тутышкин, Вуклишевич, Бейгер, Квесич, Даниэль, Штурм, Видович, Иосифов, Ковачевич.
Предупреждения: Майсторович, 19, Ньето, 40, Петрович, 45+1.
Словенский "Целе" потерпел поражение от хорватской "Риеки" 0:3 в пятом туре Лиги конференций.
Фото: ФК "Целе"