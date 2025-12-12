"Еще до переезда у меня имелось представление о холоде. Ребята делились своими ощущениями, но всегда думал так: если один бразилец смог справиться с холодом, значит, смогу и я. Если бы это было невозможно, бразильцы просто не приезжали бы сюда. Примеры моих соотечественников меня успокаивали", — приводит слова Жерсона "Спорт-Экспресс".
Бразильский полузащитник перешел в "Зенит" из "Фламенго" в летнее трансферное окно 2025 года. Он провел за российский клуб 15 встреч, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2030 года.
После 18-ти туров РПЛ "Зенит" записал в свой актив 39 очков. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. После зимней паузы бело-голубые сыграют с "Балтикой". Встреча 19-го тура состоится 27 февраля.
Жерсон рассказал, как адаптировался к холоду в России
Фото: ФК "Зенит"