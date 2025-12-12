Голами в составе итальянцев отличились Мойзе Кин и Альберт Гюдмюндссон, за гостей забил Николай Михайленко.
"Фиорентина" идет на 11-м месте в общей таблице Лиги конференций, "Динамо" Киев занимает 28-ю строчку, набрав 3 балла.
Это поражение стало вторым подряд для киевлян в Лиге конференций, в прошлом туре они уступили "Омонии" 0:2.
Лига конференций
Общий этап. 5 тур
Голы: Кин, 18, Гудмундссон, 74 - Михайленко, 55.
"Фиорентина": Де Хеа, Вити (Паризи, 67), Комуццо, Понграчич, Фортини, Ндур (Мандрагора, 80), Николусси-Кавилья (Куаме, 66), Ричардсон, Додо (Куадио, 86), Кин, Джеко (Гудмундссон, 67).
"Динамо" Киев: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Тьяр, Захарченко, Тымчик, Кабаев (Огундана, 77), Михайленко, Шапаренко, Пихаленок (Яцык, 77), Волошин, Герреро (Ярмоленко, 71).
Предупреждения: Ндур, 44, Дубинчак, 51, Гудмундссон, 83, Тьяр, 85, Вивчаренко, 90, Куадио, 90+3.
"Динамо" Киев проиграло 4 матч из 5-ти последних
