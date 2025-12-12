Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Штутгарт
4 - 1 4 1
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Лудогорец
3 - 3 3 3
ПАОКЗавершен
Утрехт
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Ницца
0 - 1 0 1
БрагаЗавершен
Янг Бойз
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Ференцварош
2 - 1 2 1
РейнджерсЗавершен
Штурм
0 - 1 0 1
Црвена ЗвездаЗавершен
Динамо Загреб
1 - 3 1 3
БетисЗавершен
Мидтьюлланд
1 - 0 1 0
ГенкЗавершен
Лион
2 - 1 2 1
Гоу Эхед ИглсЗавершен
Фрайбург
1 - 0 1 0
Ред Булл ЗальцбургЗавершен
Панатинаикос
0 - 0 0 0
Виктория ПЗавершен
Сельта
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Бранн
0 - 4 0 4
ФенербахчеЗавершен
ФКСБ
4 - 3 4 3
ФейеноордЗавершен
Порту
2 - 1 2 1
МальмёЗавершен
Базель
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Селтик
0 - 3 0 3
РомаЗавершен

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен
Университатя Крайова
1 - 2 1 2
СпартаЗавершен
Хеккен
1 - 1 1 1
АЕК ЛарнакаЗавершен
Ноа
2 - 1 2 1
ЛегияЗавершен
Шкендия
2 - 0 2 0
СлованЗавершен
Дрита
0 - 3 0 3
АЗ АлкмарЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
Динамо КиевЗавершен
Брейдаблик
3 - 1 3 1
Шэмрок РоверсЗавершен
Самсунспор
1 - 2 1 2
АЕК АфиныЗавершен
Хамрун Спартанс
0 - 2 0 2
ШахтерЗавершен
Риека
3 - 0 3 0
ЦелеЗавершен
Лех
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Ракув
1 - 0 1 0
ЗриньскиЗавершен
Линкольн
2 - 1 2 1
СигмаЗавершен
Абердин
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
КуПС
0 - 0 0 0
ЛозаннаЗавершен
Рапид
0 - 1 0 1
ОмонияЗавершен
Шелбурн
0 - 3 0 3
Кристал ПэласЗавершен

"Динамо" Киев проиграло 4 матч из 5-ти последних

"Динамо" Киев уступило "Фиорентине" на выезде со счетом 1:2 в пятом туре Лиги конференций.
Фото: Getty Images
Голами в составе итальянцев отличились Мойзе Кин и Альберт Гюдмюндссон, за гостей забил Николай Михайленко.

"Фиорентина" идет на 11-м месте в общей таблице Лиги конференций, "Динамо" Киев занимает 28-ю строчку, набрав 3 балла.

Это поражение стало вторым подряд для киевлян в Лиге конференций, в прошлом туре они уступили "Омонии" 0:2.

Лига конференций

Общий этап. 5 тур


Голы: Кин, 18, Гудмундссон, 74 - Михайленко, 55.


"Фиорентина": Де Хеа, Вити (Паризи, 67), Комуццо, Понграчич, Фортини, Ндур (Мандрагора, 80), Николусси-Кавилья (Куаме, 66), Ричардсон, Додо (Куадио, 86), Кин, Джеко (Гудмундссон, 67).

"Динамо" Киев: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 71), Тьяр, Захарченко, Тымчик, Кабаев (Огундана, 77), Михайленко, Шапаренко, Пихаленок (Яцык, 77), Волошин, Герреро (Ярмоленко, 71).

Предупреждения: Ндур, 44, Дубинчак, 51, Гудмундссон, 83, Тьяр, 85, Вивчаренко, 90, Куадио, 90+3.

